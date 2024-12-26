С момента старта национального проекта «Жильё и городская среда» Липецкая область активно участвовала в его реализации. Он затронул самые разные аспекты городской и сельской инфраструктуры: благоустройство общественных пространств, развитие систем водоснабжения и водоотведения, а также переселение из аварийного жилья.

Итоги реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» подвели на итоговом штабе с регионами под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

«Хочу отметить работу каждого региона. Каждый внес вклад в общее дело. В следующем году мы начинаем работу по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого определены основные приоритеты работы до 2030 года. Одними из ключевых направлений станут модернизация коммунальной инфраструктуры, обновление общественного транспорта и в целом комплексное развитие территорий», – отметил Марат Хуснуллин.

За пять лет улицы, набережные, парки и скверы, памятные места и детские площадки в Липецкой области преобразились благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». С 2019 года в регионе благоустроено 853 общественных пространства. Особым масштабом отличаются 14 крупных территорий, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В числе самых ярких примеров благоустройства можно отметить набережную реки Дон в Данкове, Тяпкину гору в Лебедяни, парк «Доброберег» в городе Грязи, парк Победы и Нижний парк в Липецке, «Тешев парк» в Задонске, набережную и аллею Басова в Усмани, сквер Пушкина в Ельце и площадь Октябрьской революции в Чаплыгине. Эти преобразования сделали города региона не только более привлекательными для туристов, но и удобными для жизни.

Программа «Стимул» (федеральный проект «Жильё») позволила проложить новые трубы холодного водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 155 километров. Только за прошлый год построено 16 объектов инженерной инфраструктуры протяженностью более 90 километров. Сюда входят сети водоснабжения и водоотведения в новых микрорайонах Липецка и Ельца – Взлётный и Чёрная слобода. Трубы проложили по новым улицам десятка районов и округов региона. В 2023 году Липецкая область стала одним из рекордсменов по строительству инфраструктуры по «Стимулу».

Чистая питьевая вода – важная составляющая комфортной жизни. В 2019 году в селе Пригородка Усманского района был запущен первый в России объект, построенный по федеральному проекту «Чистая вода». С 2019 по 2024 год построено 10 объектов холодного водоснабжения и проложено 50,8 километра новых труб. Благодаря проделанной работе сегодня Липецкая область занимает второе место в Центральном федеральном округе и 14-е место в России по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой.

Переселение граждан из аварийного жилья стало ещё одной важной частью нацпроекта. За период с 2019 по 2023 годы удалось ускоренными темпами расселить 113 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новый дом обрели 6,8 тысячи человек из 2817 квартир. В итоге действующую программу переселения Липецкая область завершила на два года раньше изначально запланированного срока.

«Национальный проект «Жильё и городская среда» стал важным инструментом для создания современного облика городов и сёл Липецкой области. Появились сотни общественных пространств, проложены километры инженерных сетей, построены новые дома – всё это комфортные, современные и безопасные условия для жизни в регионе. Мы старались работать комплексно, чтобы вместе с новостройками возводились детские сады и школы, открывались медучреждения. Колоссальный объём работ удалось выполнить за время реализации этого и других нацпроектов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С 2025 года Липецкая область вступает в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он объединит ключевые направления развития инфраструктуры, включая строительство жилья, дорог, социальных объектов, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта.