Образовательные центры «Точка роста» открыты во всех школах региона, где это было запланировано. За год в Липецкой области создано 27 таких учебных площадок. А всего их теперь 166 – в сёлах и малых городах с численностью населения до 60 тысяч человек.

В «Точках роста» дети знакомятся с современными технологиями, изучают робототехнику, VR-технологии, 3D-моделирование, получают углублённые знания по химии, биологии, физике, математике. Занимаются творчеством, шахматами. Все эти центры открыты в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Это очень важные образовательные площадки для муниципалитетов. Они дают возможность детям даже в отдалённых районах заниматься наукой. И очень верное название – «Точка роста». Вырасти здесь может каждый – все возможности для этого есть. Нужно только хорошо учиться – чего и желаю нашим школьникам в новом году», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.