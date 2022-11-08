Липецкая область завершила работу по внедрению регионального инвестстандарта 2.0. Это единая система сопровождения и поддержки инвестиционных проектов, которая способствует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, помогает инвесторам взаимодействовать с региональными органами власти, ресурсоснабжающими организациями, уменьшает количество бюрократических процедур.

Липецкая область вошла в число пилотных регионов по внедрению инвестиционного стандарта. Для того, чтобы эта процедура считалась завершенной, необходимо было реализовать несколько обязательных пунктов. Это разработка инвестиционной декларации, свода правил, создание Агентства инвестиционного развития, инвесткомитета, инвестиционной карты. Со всеми пунктами стандарта можно ознакомиться на Инвестпортале Липецкой области. Здесь же размещена карта со свободными земельными участками и объектами для развития бизнеса .На ней указаны адреса площадок, их размеры, координаты, кадастровые номера, категория земель, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры.

«В Липецкой области ведется постоянная работа по улучшению делового климата, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции – есть будущее. Мы стремимся сохранять благоприятные условия для инвестирования, поддерживать стабильные и надежные партнерские отношения с бизнесом и держать слово, данное инвестору на входе в регион».

Работа по привлечению инвестиций сегодня находится в центре внимания как региональных властей, так и Федерального Правительства. «Главная задача, которую мы ставили перед собой при формировании инвестстандарта — упрощение процедур по запуску новых инвестпроектов. Инвестор должен быть максимально информирован о мерах поддержки и существующих площадках для организации новых производств. Значительное внимание уделили механизмам привлечения инвесторов, а также мерам поддержки новых проектов», — рассказал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.