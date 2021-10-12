Завершилась работа 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021». В течение четырех дней свои достижения и разработки представляли свыше 100 экспонентов. В рамках деловой программы выставки состоялось около 50 встреч, на которых представители ведомств, отраслевых союзов и бизнеса обсудили главные тенденции в сельском хозяйстве и ключевые направления развития российского АПК.

Липецкую область в этом году на выставке представляли 19 предприятий. Также делегация региона приняла активное участие в деловой программе выставки. Представители управлений сельского хозяйства, ветеринарии и Гостехнадзора посетили круглые столы, конференции, панельные дискуссии.

Всего по итогам выставки Липецкая область получила 21 золотую и 9 серебряных медалей. Абсолютным рекордсменом стало ООО «Кузминки». Его продукция, а это различные виды колбас и сосиски, получила 11 золотых медалей. 5 золотых медалей за молоко, сметану, сливочное масло, кефир и творог завоевало ООО «Лебедяньмолоко». В номинации «племенное животноводство» жюри «Золотой осени» присудило по одному «золоту» коровам ООО «Вербиловское» и КФХ «Речное». Также золотой медали за достижение высоких показателей в выращивании грибов удостоен глава КФХ Игорь Крысанов. Добровский район занял первое место в номинации «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий» и награждён золотой медалью Минсельхоза России. Государственная инспекция гостехнадзора Липецкой области получила одну золотую медаль (за повышение эффективности надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов с внедрением методов проактивности при оказании государственных услуг) и одну серебряную (за эффективную работу по организации межведомственного электронного взаимодействия). Общая копилка достижений инспекции Гостехнадзора Липецкой области насчитывает уже 17 наград аналогичных экспозиций предыдущих лет.

Пять серебряных медалей привез в регион глава КФХ Букарев А.А. за молоко и сыры. За достижение высоких показателей в переработке мяса и реализации мясной продукции удостоен серебряной медали кооператив «Поляна». Кроме того, по одному серебру получили региональное управление ветеринарии за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории региона и Центр компетенций АПК Липецкой области за оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства АПК.

Также управление сельского хозяйства Липецкой области победило в конкурсе на лучшее составление отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2020 год. Липецкая область участвует в работе выставки «Золотая осень» на протяжении многих лет. Высокое качество продукции липецкого АПК подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в отраслевых конкурсах на предыдущих выставках.

«Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.