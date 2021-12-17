Липецкая область присоединилась к проекту «Экосистема Города». Как сообщили в областном управлении молодежной политики, в декабре было подписано соглашение между администрацией региона и организаторами архитектурного конкурса, Роскультцентром и компанией «Культура потребления». В плане работы проекта – подписание соглашений еще с четырьмя регионами РФ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Экосистема Города» – первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения. Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой – открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала. Организаторы приглашают молодых архитекторов и урбанистов от 18 до 35 лет зарегистрироваться на платформе «Экосистема Города». Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории. В течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.

Среди кураторов и экспертов проекта – Олег Шапиро, архитектор, сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, Екатерина Гольдберг, партнер архитектурной студии Orchestra design, Никита Токарев, директор архитектурной школы МАРШ, Пётр Толпин архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D, Сергей Станкевич, архитектор, помощник губернатора Псковской области и другие.

По результатам обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Финалом станет защита перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов. Пять лучших проектов будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в пяти российских регионах, в том числе в Липецкой области.

«За последние несколько лет в регионе сформировалось сообщество молодых урбанистов, которые представляли свои проектные идеи по благоустройству городского пространства на всероссийских и межрегиональных конкурсах, поэтому заключение соглашения откроет еще больше возможностей для реализации творческих начинаний молодежи в области архитектуры», – считает начальник управления молодежной политики Липецкой области Светлана Карелина.

«Мы надеемся, что проект «Экосистема Города» соберет в Липецке большое количество достойных заявок, ведь наш конкурс – реальный шанс повлиять на облик родного города, меняя его к лучшему, как для живущих здесь архитекторов и урбанистов, так и других активных жителей, которые также могут выступать в составе инициативной группы заявки. Конкурс «Экосистема Города» – реальный инструмент изменения городской среды в сопровождении профессионалов своего дела, приглашенных в качестве экспертов и наставников. Для участников конкурс подразумевает не только бесплатное обучение, профессиональный рост, но и широкий нетворкинг, и возможности для будущего партнерства», – рассказала СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.