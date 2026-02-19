Липецкая область значительно поднялась в Национальном рейтинге качества жизни

Липецкая область сразу на шесть пунктов улучшила свои позиции в Национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025 года. Об этом Президенту РФ Владимиру Путину доложила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Регион вошёл в топ-20 по стране, поднявшись с 23-го сразу на 17-е место. Все показатели рейтинга синхронизированы с национальными целями развития России.

В ходе доклада руководитель АСИ отдельно отметила высокие оценки, которые жители Липецкой области дали качеству медицинской помощи. По данным опросов, регион вошёл в число субъектов, где жители выше всех в стране оценили здравоохранение. Наряду с липчанами аналогичное мнение высказали в Тульской и Белгородской областях, Алтайском крае и Москве.

«Везде оценки выше четырёх баллов по пятибалльной шкале. Важно, что это результаты опросов жителей именно этих регионов», – пояснила Светлана Чупшева.

Кроме того, Липецкая область стала лидером по удовлетворённости мерами социальной поддержки. Такого же мнения придерживаются жители Нижегородской и Кемеровской областей, Москвы и Алтайского края.

«Мнение жителей – это наиболее правильная и достоверная нашей работы по улучшению социальной сферы. Мы стремимся делать медицину доступной, а социальную поддержку адресной и своевременной», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.