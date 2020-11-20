Липецкая областная больница компьютеризируется в рамках нацпроекта

Липецкая областная клиническая больница получила крупную партию компьютерного оборудования. 320 компьютеров со всеми необходимыми комплектующими поступили в медицинское учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новые компьютеры распределят по отделениям больницы, часть – для поликлиники. Оставшиеся пойдут на службы, не связанные с лечебным процессом – в отделение функциональной диагностики и эндоскопическое отделение.

До этого крупная поставка техники в медучреждение была год назад. Тогда областная больница получила 30 принтеров. Компьютеризация и цифровизация медицинской деятельности призвана улучшить качество и безопасность лечебного процесса, расширить имеющиеся возможности. Автоматизированный учёт в больнице – это и предоставление услуг в электронном виде, и заполнение электронной медицинской документации, и многое другое.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.