Городские парламентарии на заседании очередной 8 сессии Липецокго горсовета приняли решение о назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении Бюджета города Липецка за 2020 год.

– Предыдущий год по финансам был непростой. Работали в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Бюджет, как и ранее, был социально ориентированным. Более 7 миллиардов рублей направлены на образовательную сферу. Все запланированные в бюджете обязательства были выполнены, – прокомментировал спикер городского Совета Александр Афанасьев.

Предложения по проекту отчета об исполнении Бюджета города за 2020 год от липчан будут принимать с 30 апреля по 18 мая в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22. Можно направить по электронной почте: publ@sovetskaya22.ru или сообщить в устной форме по телефонам: 23-93-63 и 23-93-74 с указанием информации, включающей фамилию, имя, отчество, дата рождения, место жительства участника публичных слушаний.

Ознакомиться с текстом отчета можно в Липецком городском Совете депутатов (Советская, 22, фойе 1-го этажа). Также документ будет размещен на официальном сайте городского парламента (sovetskaya22.ru): «Документы» – «Публичные слушания».

Сами публичные слушания состоятся 18 мая в 10.00 по адресу: ул. Космонавтов, 56а (большой зал администрации города Липецка).