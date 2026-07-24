Липецкая ОРВ-практика для бизнеса признана лучшей на всероссийском уровне

Региональный механизм оценки регулирующего воздействия вошел в число лучших практик страны и размещен на портале Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека». «Щит для бизнеса: комплексная ОРВ-практика» – это стандартизированная система оценки регулирующего воздействия, направленная на снижение административных барьеров для бизнеса, коммуникационный центр между участниками процесса.

Региональный портал ОРВ обеспечивает сквозную цифровизацию процесса нормативного регулирования. Он работает в формате «одного окна»: разработчики размещают проекты нормативных актов, а предприниматели участвуют в публичных обсуждениях, вносят предложения и изучают экспертные заключения.

Ключевые результаты: больше 850 нормативных актов разработано с участием экспертов; свыше 980 экспертных заключений подготовлено для улучшения законодательства; более 7 000 бизнес-инициатив учтено в решениях, 75% из них — полностью.

«Липецкая область работает над внедрением новых практик регулировки бизнес-процессов, которые позволят сделать их более стандартизированными, прозрачными и создаст удобный канал для обратной связи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.