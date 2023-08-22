Передвижная дорожная лаборатория «Трасса» проверила новое покрытие, которое недавно уложили на маршруте Коробовка – Падворки. Пятикилометровую дорогу в Грязинском районе ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Машина с датчиками оценивает проезжую часть по 19 параметрам. Компьютер видит продольный и поперечный уклоны, ширину, ровность. Все данные записываются и сохраняются в специальной базе данных. Проверяют даже сцепление колес с покрытием: на скорости около 50 – 60 км машина смачивает асфальт водой и блокирует колесо, продолжая тащить прицеп, датчик в это время определяет коэффициент сцепления. Все показатели у покрытия оказались в норме.

В Коробовке обновленная дорога проходит мимо местной школы, в которой учится около 80 детей, по ней ежедневно курсирует школьный автобус. Всего в населенных пунктах, которые соединяет этот маршрут, живут около 800 человек. Также дорогой пользуется местный растениеводческий агрокомплекс.

Специалисты проверяют все отремонтированные дороги перед приёмкой в эксплуатацию. Но передвижная лаборатория возвращается на объекты каждый год: актуальная информация о состоянии покрытия всех региональных дорог нужна для контроля гарантийных обязательств и планирования необходимых работ. В общей сложности, в этом году в Липецкой области будет отремонтировано более 360 км региональных дорог, из них 274 км – по нацпроекту.