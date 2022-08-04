Реализация продукции на липецкой производственной площадке компании АВВ продолжится до конца года. Об этом говорилось во время рабочей встречи заместителя губернатора Липецкой области Сергея Курбатова с генеральным директором резидента «ОЭЗ ППТ Липецк» компании «АББ Электрооборудование» и вице-президентом ABB в России Александром Прудниковым. Ранее шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на производстве электротехники и энергетического машиностроения, объявила об уходе с российского рынка из-за логистических проблем.

«На сегодняшний день действительно группой ABB принято решение о контролируемом уходе компании ABB с российского рынка. Мы тщательно оцениваем весь спектр возможностей по выходу из нашего липецкого актива, уделяя основное внимание сохранению коллектива и стабильности бизнес-процессов. Однако конкретных сроков компания перед собой не ставит. На данный момент мы имеем достаточное количество текущих заказов, которые точно позволяют нам держать загруженным наше производство до конца 2022 года», – прокомментировал генеральный директор ООО «АББ Электрооборудование» Александр Прудников.

В ходе встречи достигнута договоренность взять ситуацию с компанией на липецкой производственной площадке под особый контроль. Правительство Липецкой области и ОЭЗ «Липецк» будут вести поиск потенциальных инвесторов, готовых приобрести действующий бизнес, и следить за тем, чтобы будущая сделка прошла без сложностей для сотрудников предприятия и потребителей продукции.

Липецкий завод ABB по производству комплектных распределительных устройств был открыт в 2015 году. В ООО «АББ Электрооборудование» трудятся 78 работников вместе с подрядчиками, штат компании – 47 человек. Выручка зарегистрированной в Липецкой области компании в 2021 году составила 970 млн рублей, чистая прибыль – 10,5 млн рублей.