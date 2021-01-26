Сегодня статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании коллегии УМВД России по Липецкой области, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности региональной полиции за 2020 год.

В мероприятии также приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов, начальник УФС ВНГ РФ Сергей Шишмонин, и.о. председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков.

Перед началом работы коллегии состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников и победителей смотра-конкурса на звание «Лучший территориальный орган МВД России на городском, межмуниципальном и районном уровнях Липецкой области» за образцовое выполнение служебных обязанностей и успехи в работе.

Начальник УМВД России по Липецкой области полковник полиции Олег Латунов в своем докладе отметил, что, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году органы внутренних дел региона достигли положительных результатов по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности. На 22,9% сократилось количество разбойных нападений, отмечается снижение на 21,1% количества угонов транспортных средств и на 24,2% – краж из квартир.

Игорь Зубов поблагодарил руководителей и сотрудников УМВД за их усилия, благодаря которым в Липецкой области удалось сохранить стабильную оперативную обстановку. Были поставлены задачи на предстоящий период, намечен комплекс мер по противодействию актуальным видам преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Справочно:

В минувшем году в Липецкой области выявлено 545 преступлений экономической направленности. Сумма возмещенного ущерба составила 219 млн рублей.

Сотрудниками региональной полиции из незаконного оборота изъято свыше 54 килограммов наркотических средств, выявлено более 1,5 тысячи преступлений в этой сфере.

Отмечается снижение общего количества зарегистрированных ДТП, а также числа раненых и погибших в них детей. Меньше зарегистрировано автоаварий, допущенных по вине нетрезвых водителей.