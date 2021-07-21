Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании коллегии УМВД России по Липецкой области, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности региональной полиции за первое полугодие 2021-го. В режиме видеоконференцсвязи коллегию провел заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Виталий Шулика.

Как сообщили в пресс-службе липецкой полиции, замминистра указал на имеющиеся недостатки в работе отдельных подразделений регионального управления, обратил внимание на необходимость активизации работы по повышению эффективности пресечения противоправных деяний в сфере экономической направленности, улучшению качества предварительного следствия, профилактике преступлений среди ранее судимых лиц. В целом Виталий Шулика отметил, что руководство и личный состав липецкой полиции готовы к реализации мероприятий по стабилизации существующей ситуации в регионе и достижению более высоких показателей.

Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов в своем докладе сообщил, что несмотря на действующие ограничительные меры в первой половине 2021 года органы внутренних дел региона показали положительные результаты по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности. Так, достигнут абсолютный результат (100%) в раскрытии убийств и покушений на убийство, случаев изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойных нападений. Органами внутренних дел Липецкой области больше на 16,8% (с 173 до 202) раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе на 35,3% (с 34 до 46) категории тяжких и особо тяжких.

В суды направлены уголовные дела по 114 преступлениям экономической и налоговой направленности, что в два раза больше, чем в прошлом году. В сфере незаконного оборота наркотиков раскрыто 484 противоправных деяния, раскрываемость данного вида преступлений возросла до 76,8%. Отмечается снижение общего количества зарегистрированных ДТП, а также числа раненых и погибших в них детей. Меньше зарегистрировано автоаварий, допущенных по вине нетрезвых водителей. Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы региона.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.