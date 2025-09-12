Липецкая программа повышения рождаемости была отмечена на VI Форуме социальных инноваций регионов

Индивидуальное сопровождение многодетных семей, повышенное внимание к здоровью будущих мам и новорожденных малышей, лучшие корпоративные практики поддержки семей сотрудников – об этом рассказала заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

Форум стартовал сегодня в Москве. Среди обсуждаемых вопросов – новые модели демографических изменений: региональная и федеральная стратегии. Липецкий опыт был особо отмечен полномочным представителем Президента России в ЦФО Игорем Щёголевым.

– Здесь была разработана одна из образцовых программ по повышению рождаемости. В ней с упреждением нашли отражение очень многие пункты, которые впоследствии вошли в Указ Президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, – отметил Игорь Щёголев.

Одной из ключевых мер стало индивидуальное сопровождение семей с детьми на основе цифровой платформы «Забота». Сегодня к ней подключено более 17 тысяч многодетных семей Липецкой области, почти три тысячи будущих мам и другие категории. Для семей с детьми платформа позволяет оперативно получать консультации по мерам поддержки, решать различные жизненные ситуации с помощью своего семейного куратора. Беременным женщинам платформа обеспечивает постоянную связь с врачом, контроль за приёмом лекарств, психологическую поддержку.

В приоритете забота о новорожденных. С 2023 года в Липецкой области успешно завершены родами шесть случаев беременности тройней. Ежегодно удается сохранить жизнь более 350 недоношенных детей. В регионе один из самых низких показателей младенческой смертности: по итогам 8 месяцев 2025 года это 1,63 на 1000 родившихся – 2 место в России.

Отдельно было отмечено внедрение корпоративного демографического стандарта в организациях региона. Многие предприятия региона уже подключились к этой работе, вводя разнообразные меры поддержки для семей сотрудников.

– Важно, чтобы все принимаемые меры давали людям уверенность: государство, общество поддерживает семьи и для этого есть самые различные варианты, – подытожила своё выступление вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.