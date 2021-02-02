Прокуратура Правобережного района г.Липецка провела проверку по информации СМИ о затоплении кладбища в п. Жёлтых Песках г. Липецка.

Установлено, что следствием бездействия МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» по выполнению требований к обустройству мест захоронения, в условиях неблагоприятных климатических факторов часть могил общественного кладбища оказалась затоплена.

Так, планировка территории кладбища и прилегающего земельного участка фактически была начата только после прокурорского вмешательства.

Нарушения в деятельности МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» привели к обоснованным жалобам населения.

По результатам проверки с целью устранения выявленных нарушений и наказания виновных в адрес руководителя департамента ЖКХ администрации г. Липецка прокурор внес представление.

Одновременно с этим в отношении главного инженера МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), материалы которого направлены для рассмотрения по существу в управление Роспотребнадзора по Липецкой области.