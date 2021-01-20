В Челябинске, в манеже УралГУФК, завершился традиционный всероссийский турнир по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом – Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина. Липчанка Кристина Королёва стала серебряным призёром, уступив только именитой Марии Ласицкене (Кучиной). Об этом сообщает Чемпионат48.

Трёхкратная чемпионка мира покорила планку на высоте 192 см, а Кристина остановилась на отметке 190. Отметим, что эту высоту Королёва взяла с первой попытки, хотя 188 см покорились ей только с третьего раза. Увы, все три попытки на высоте 192 см (это – личный рекорд спортсменки) были неудачными, причём во второй и третьей из них липчанка была очень близка к цели.

Третье место заняла уступившая Королёвой по попыткам Дарья Слепова.

Как сообщила сама Кристина, в числе ближайших планов – выступление в 24 января в московском спорткомплексе «Салют Гераклион» на «Битве полов». Это ставший традиционным турнир, победитель которого определяется по специальной таблице Божидара Спириева, в которой к единому знаменателю приводятся результаты мужчин и женщин.