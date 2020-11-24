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Липецкая радистка победила в первенстве России на коротких волнах

4 часа назад
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Главная судейская коллегия подвела результаты молодежного первенства России по радиосвязи на коротких волнах на Кубок имени А.С. Попова, состоявшегося 10 октября 2020 года на местах расположения радиостанций.

Липецкая область в прошедших соревнованиях была представлена юными воспитанницами секции радиоспорта ПОУ «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ России».

В индивидуальном зачете абсолютным победителем первенства стала кандидат в мастера спорта по радиоспорту, ученица 11 класса средней школы №15 Татьяна Хромина.

Бронзовым призёром стала кандидат в мастера спорта по радиоспорту, учащаяся 11 класса средней школы №2 Анастасия Городничева, пропустив вперед юного радиста из Москвы Олега Самофалова.

Тренируют девушек ветераны радиоспорта – мастер спорта России международного класса по радиоспорту, почетный радист РФ Дмитрий Коленчук и спортивный судья всероссийской категории по радиоспорту, почетный радист РФ Игорь Мазаев.

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