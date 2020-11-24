Липецкая радистка победила в первенстве России на коротких волнах

Главная судейская коллегия подвела результаты молодежного первенства России по радиосвязи на коротких волнах на Кубок имени А.С. Попова, состоявшегося 10 октября 2020 года на местах расположения радиостанций.

Липецкая область в прошедших соревнованиях была представлена юными воспитанницами секции радиоспорта ПОУ «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ России».

В индивидуальном зачете абсолютным победителем первенства стала кандидат в мастера спорта по радиоспорту, ученица 11 класса средней школы №15 Татьяна Хромина.

Бронзовым призёром стала кандидат в мастера спорта по радиоспорту, учащаяся 11 класса средней школы №2 Анастасия Городничева, пропустив вперед юного радиста из Москвы Олега Самофалова.

Тренируют девушек ветераны радиоспорта – мастер спорта России международного класса по радиоспорту, почетный радист РФ Дмитрий Коленчук и спортивный судья всероссийской категории по радиоспорту, почетный радист РФ Игорь Мазаев.