Жители отдаленных районов Липецкой области получают скорую медицинскую и высокотехнологичную помощь благодаря санитарной авиации. Она возродилась и развивается в регионе по поручению губернатора и благодаря региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

«Санавиация позволяет доставлять тяжелобольных пациентов в два раза быстрее. Мы заинтересованы в развитии санитарной авиации в регионе, к тому же это предусмотрено национальным проектом. Его реализация находится под нашим постоянным контролем», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В 2021 году вертолет «воздушной скорой помощи» санитарной авиации доставил в медучреждения области 49 пациентов, еще 10 – в медицинские центры Москвы и Санкт — Петербурга. С начала этого года в Липецкую областную клиническую больницу по воздуху госпитализировано 27 пациентов. Количество полетов снизилось из-за временного запрета на полеты гражданской авиации, но в сентябре они возобновились. Как отмечает заведующий отделением санитарной авиации областной клинической больницы Сергей Десяткин, количество полетов будет расти.

Вертолет может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров. Он оснащён всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор. Медики, работающие на борту прошли специальное обучение. Поскольку медицинские манипуляции в воздухе мало отличаются от наземных, прежде всего врачей обучали технике безопасности – что можно и что нельзя делать на борту.

В Липецкой области понятие «санавиация» почти три десятка лет было условным. Транспортировка экстренных пациентов осуществлялась только наземным транспортом: сначала на автомобилях скорой медицинской помощи, а потом – на реанимобилях. В 2021 году ГУЗ «ЛОКБ» заключила договор с «Российскими вертолётными системами» на транспортировку пациентов. Первый полет санавиации состоялся 11 марта 2021 года. Из Тербунов на вертолете «Ансат» в Липецк доставили пациентку в тяжелом состоянии с переломом бедра. Находясь в воздухе, бригада анестезиологов – реаниматологов внимательно следила за самочувствием женщины. Полёт занял полчаса, вертолёт приземлился в липецком аэропорту, откуда на реанимобиле женщину отвезли в областную клиническую больницу.