Сборная команда Липецкой области по итогам всероссийских соревнований по восточному боевому единоборству «Мемориал памяти Андрея Квона» (сито-рю) завоевала 164 медали – 36 золотых, 43 серебряных, 85 бронзовых. Такой результат обеспечил нашим спортсменам первое место в общекомандном зачете. Сборную области подготовили Вадим Осадчий, Кирилл Осадчий, Анжелика Осадчая, Андрей Якунин, Дмитрий Гуляев, Сергей Александров, Сергей Дущенко и Олег Сидорин.

Соревнования «Мемориал памяти Андрея Квона» (сито-рю) проходили в Липецке во Дворце спорта «Молодёжный». На татами вышли более 800 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации. Состязались в двух дисциплинах – «ката» и «кумитэ». Андрей Квон является родоначальником и основоположником стиля каратэ-до сито-рю в липецком регионе. В 2007 году Андрей Иннокентиевич скоропостижно скончался и в память о мастере его ученики организовали турнир по ВБЕ.

«В Липецкой области условия для занятий физкультурой и спортом становятся лучше с каждым годом: появляются новые спортобъекты, реконструируются уже имеющиеся, организуются массовые спортивные соревнования, направленные на популяризацию здорового и активного образа жизни. Радует, что такая работа дает свои результаты: растет доля граждан, регулярно занимающихся спортом, а число побед липчан на соревнованиях не просто увеличивается, а умножается», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.