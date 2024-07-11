В Подмосковье подвели итоги первого всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Победителями стали 32 семьи. В их числе – семья Ворониных-Полухиных из Липецкой области. Лучшие семьи получили сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей, вышедших в финал, отправятся в путешествия.

Конкурс длился несколько месяцев, объединил больше 102 тысяч семей. Участники проходили дистанционные и очные испытания. Задания были самыми разными, от кулинарных до мультипликационных. Как рассказали липчане-победители, в полуфинале и финале многое зависело от слаженности семьи. А во время итоговых испытаний судьи оценивали сразу пять критериев – взаимопонимание, поддержку и взаимовыручку, уважение, доверие, ответственное отношение к жизни.

В команде липчан объединились три поколения – бабушка Наталья Дмитриевна, супруги Наталья и Вячеслав, дочери Мария и Софья. Они очень рады победе. По условиям конкурса приз надо направить на улучшение жилищных условий. Но самое приятное, как признаются победители – весело провести время вместе, открыть друг друга заново и насладиться мгновением.

«Вы наша гордость, пример того, как много сил и вдохновения дает любовь», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.