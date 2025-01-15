Рабочая встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным состоялась в правительстве региона. Ключевым вопросом повестки стало продолжение реализации проектов в области цифровой трансформации.

Ближайшее событие – открытие в Липецке кампуса «Школы 21», где любой желающий старше 18 лет после прохождения отборочного этапа сможет бесплатно получить востребованную ИT-профессию. Образовательный проект реализуется по поручению Президента РФ.

«Нет сомнений, что этот образовательный центр будет очень востребованным. Сегодня информационные технологии играют ключевую роль в развитии экономики, науки и общества в целом, и наша задача – обеспечить регион квалифицированными кадрами в этой области. Открытие образовательного центра позволит нам готовить специалистов высокого уровня, способных решать сложные задачи и создавать инновационные продукты. Развитая ИT-инфраструктура – это ещё и плюс для инвестиционной привлекательности региона, что будет способствовать открытию современных предприятий, созданию новых рабочих мест, экономическому развитию области», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Школа 21» откроется в одном из самых красивых зданий Липецка – на улице Зегеля, 1. В начале 20 века здесь было реальное училище, в годы Великой Отечественной войны помещение переоборудовали под госпиталь, затем в разные годы тут располагались учебные заведения – в основном филиалы вузов. В последнее время верхние этажи пустовали и не использовались. После открытия «Школы 21» здание обретёт новую жизнь.

Липецкий кампус «Школы 21» будет отличаться уникальным дизайном. Здание ремонтируют, сохраняя историческое наследие. Стены из старинного красного кирпича станут фактурной деталью интерьера. Шестиметровые арочные окна воссоздали аналогично тем, что были здесь со дня постройки здания. А на полу рядом с входной группой при демонтаже старого покрытия обнаружили керамическую метлахскую плитку. По уцелевшему штампу установили, что она – производства завода барона Эдуарда Бергенгейма. По некоторым оценкам, в Российской империи 70% полов были с такой плиткой. Сегодня сохранилось немногое. Липецкую находку закроют бронированным стеклом с подсветкой – продержится ещё много лет.

Обучение в «Школе 21» бесплатное. Первый набор в Липецке уже закрыт – 240 человек скоро приступят к обучению. И больше 50 желающих уже прошли на следующий поток.

«В начале года важно сверить планы. Эта встреча еще раз убедила нас в том, что мы с Игорем Георгиевичем смотрим в одном направлении и готовы расширить наше сотрудничество новыми проектами. ИИ-трансформация – это масштабный проект. Сейчас мы готовимся к значимому событию – открытию «Школы 21». Уже подано большое количество заявок на обучение. Это мотивирует нас запускать новые ИТ-проекты, чтобы будущим выпускникам кампуса было где применять полученные навыки и знания».

В 2024 году Сбер и Липецкая область реализовали несколько инновационных проектов, направленных на цифровую трансформацию различных сфер. Это внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение региона, платформы Process Mining – в работу управления социальной политики Липецкой области, а также цифровых решений Сбера в области кибербезопасности.