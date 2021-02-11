Проект «Школа новых технологий» был запущен в январе этого года Академией Министерства просвещения Российской Федерации. Его главные цели – улучшить качество образования за счет обновления инфраструктуры и внедрить новые педагогические технологии в школы.

На первом этапе, который проходил в течение января, был организован сбор заявок на участие от учебных заведений. Среди обязательных требований к школам-кандидатам – статус массовой городской школы, положительная трехлетняя динамика результатов экзаменов и всероссийских олимпиад, наличие материально-технической базы, приобретенной в рамках нацпроекта «Образование», и кадрового ресурса, готового к преподаванию в рамках «Школы новых технологий».

По результатам отбора в 100 образовательных учреждений, которые станут первыми участниками проекта, вошла липецкая школа № 59 «Перспектива».

Второй этап «Школы новых технологий» пройдет с марта по май этого года. В него войдет обучение педагогических команд (оно будет как дистанционным, так и очным – на базе Академии Минпросвещения), усовершенствование образовательного процесса и закупка дополнительного оснащения. После чего, будет организован перезапуск четвертой четверти в каждом из 100 учреждений – учебный процесс здесь организуют по-новому.

Третий этап проекта запланирован на сентябрь 2021 года. Организаторы отберут еще две тысячи учебных заведений со всей страны для участия в «Школе новых технологий». Наставниками для команд вновь присоединившихся учреждений станут 85 школ-лабораторий, которые выберут из первой сотни по итогам второго этапа, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.