Липецкая «Школа фермера» в четвертый раз откроет свои двери для новых учеников. Всего было подано 40 заявок. Из них отобраны 30 слушателей. 26 апреля они соберутся в Липецком институте переподготовки и повышения квалификации кадров АПК на торжественное открытие нового потока. Со 2 мая начнется учеба.

Обучение бесплатное. Участники научатся разрабатывать план и дорожную карту развития собственного агробизнеса. Их ждут как теоретические занятия, так и обширная практическая программа, с выездами в лучшие фермерские хозяйства и агропредприятия региона. Программа адаптирована под разные уровни знаний и опыта участников и даёт комплексные знания о построении эффективного фермерского бизнеса «с нуля» или развитии уже имеющегося хозяйства.

Наряду с традиционным «Растениеводством» в этом году в липецкой «Школе фермера» впервые появится направление «Агротуризм». Решение открыть набор на новый курс принято после многочисленных запросов жителей Липецкой области и анализа текущей востребованности данного вида бизнеса. «Агротуризм – это современный и активно набирающий силу тренд. Спрос на интересные агротуристические маршруты последние несколько лет растет», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Школа фермера» – общероссийский образовательный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. В Липецкой области проект впервые стартовал в сентябре 2021 года. За три года выпускниками «Школы фермера» в Липецкой области стал 101 человек.