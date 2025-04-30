Липецкая «Школа фермера» принимает учеников в пятый раз. Учеба организована Россельхозбанком и региональным министерством сельского хозяйства на базе Института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК Липецкой области при участии Центра компетенций АПК Липецкой области. Партнёром проекта выступает Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

В день открытия школы, 29 апреля, участников приветствовала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. Перед участниками пятого потока «Школы фермера» выступили выпускники Школы прошлого года. В этом году на участие в проекте было подано 42 заявки. В итоге учебные курсы по специализациям «Растениеводство» и «Животноводство» пройдут 30 человек, в том числе 12 участников СВО. Обучение бесплатное. Программа адаптирована под разный уровень знаний и опыт. Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств. Теорию ученики «Школы фермера» будут изучать на базе Института, а претворять её в практические навыки смогут на ведущих предприятиях АПК региона. Через 2,5 месяца они защитят бизнес-планы и смогут приступить к их реализации в сельском хозяйстве.

«Школа фермера» – это общероссийский образовательный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Его реализация началась в 2020 году в четырех субъектах страны. Для липчан обучение в «Школе фермера» запускается в пятый раз. В нашем регионе проект впервые стартовал в сентябре 2021 года. Выпускниками «Школы фермера» уже стали 124 человека.

«Сельскохозяйственная отрасль является перспективной сферой экономики. А «Школа фермера» дает возможность получить необходимые знания, чтобы начать работать в этом направлении. В липецком АПК много экспертов, которые могут научить, дать дельный совет, а также стать наставником или даже партнером в будущем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.