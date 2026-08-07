Липецкая школа вышла в финал Всероссийского конкурса музеев

Школа № 9 имени М. В. Водопьянова из Липецка стала финалистом Всероссийского конкурса школьных музеев. В октябре её представители отправятся на форум «Память жива» в Москву, где пройдут заключительные испытания. Конкурс организован по поручению президента Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России.

В финал вышли всего 150 школ из более чем 120 городов страны — это значит, что за каждое место боролись более 30 учебных заведений. Отбор шёл с марта 2026 года, участники провели 2 606 просветительских мероприятий для 52 тысяч слушателей.

Липецкая школа покорила жюри своим интерактивным подходом. Здесь музей не хранилище, а живая площадка. Ученики проводят классный час «Пронесём сквозь года память о Герое!», посвящённый лётчику, Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову. Ребята прокладывают на карте его авиамаршруты, изучают документы, разгадывают кроссворды и играют в «Музейный детектив». Причём ведут занятия сами школьники — хранители музея, которые работают с подлинниками и вовлекают сверстников.

«Крайне важно рассказывать современному поколению о Великой Отечественной войне, не допускать подмены исторических фактов, прививать любовь к Родине. Школьный музей имени Михаила Водопьянова — яркий пример того, как это делается правильно. Ребята хранят память о герое-земляке, передают её сверстникам через живые, интерактивные занятия», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Перед финалом педагоги прошли обучение у ведущих экспертов: директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, историка Александра Архангельского и других наставников. Им рассказали, как использовать цифровые технологии, нейросети, делать экскурсии увлекательными и развивать музеи по современным стандартам.

На финале в октябре участники представят свои экспозиции, расскажут о ключевых экспонатах и методах работы с аудиторией. Победителями станут 70 школ, а призовой фонд — 35 миллионов рублей — пойдёт на оборудование, витрины, компьютеры и оснащение музейных пространств.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул: «Каждый финалист прошёл серьёзный отбор. Нам важно, чтобы школьные музеи помогали детям узнавать историю страны, беречь наследие и передавать память дальше».