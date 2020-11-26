Липецкая школьница победила в Международном форуме «Шаг в будущее»

Ученица 10 класса гимназии №12 Липецка Юлия Каравашкина стала абсолютным победителем Международного форума «Шаг в будущее». Она победила в номинации «Лучший инновационный проект» с работой «Разработка и изготовление действующей модели, определяющей основные параметры бензина по одной капле». Анализатор бензина позволяет по одной капле топлива определить его октановое число в диапазоне от 80 до 100. Для повышения точности показаний разработана схема поддержания стабильной температуры капли бензина от 20,5 до 21ºС. Предусмотрена корректировка показаний в зависимости от колебаний активной электрической проводимости бензина. Сконструированный Юлией прибор в отличие от своих более громоздких аналогов представляет собой коробочку размером чуть больше смартфона и стоит намного дешевле.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одарённую молодёжь. Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Уже несколько лет Юлия занимается в кружке радиотехнического моделирования ЦТТ «Новолипецкий» под руководством Ю.П. Самохина. Также она – ученица физико-математической школы «Эврика» в ЛГТУ. Юный ученый является обладателем дипломов первой степени Форума «Шаг в будущее» 2018 и 2019 гг. В прошлом году школьница выступала на форуме «ЭКСПО-19» в Люксембурге.

В этом году Международный дистант-форум «Шаг в будущее» собрал в своём цифровом пространстве 961 победителя научно-технологических конкурсов из семи стран. Для участия в форуме Координационным центром программы «Шаг в будущее» по Липецкой области, действующим на базе ЛГТУ, совместно с физико-математической школой «Эврика» были отобраны 29 школьников региона.

Форум стартовал 12 октября. В течение месяца лучшие молодые умы планеты из России, Италии, Испании, Португалии, Сербии, Китая, Индонезии боролись за главные научные награды программы «Шаг в будущее». Свои работы участники представили в 25 секциях по 4 направлениям: инженерные, естественные, социально-гуманитарные науки, а также, математика и информационные технологии.

Форум «Шаг в будущее» является центральным мероприятием проекта – победителя конкурса грантов Президента РФ. Организаторы форума – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество. Мероприятия форума проходили на дистант-площадках 13 ведущих российских университетов и 10 всемирно известных академических научно-исследовательских институтов. В составе жюри Форума более 100 докторов и 150 кандидатов наук.