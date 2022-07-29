Ученица 8 класса школы № 29 города Липецка Диана Корзинкина заняла второе место на Всероссийском конкурсе сочинений на тему «Безопасный Интернет». На суд жюри она представила сочинение «Сказка про то, как Интернет от угроз уходил».

«Липецкие школьники имеют возможности для саморазвития в самых разных направлениях, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Замечательно, что талантливые ребята добиваются успехов и достойно представляют свой регион на всероссийском уровне».

В своей работе она рассказала об основных видах атак, вирусов и взломов, способах защиты данных. Первое место заняла ученица 10 класса Елена Катаржнова из города Грайворон (Белгородская область). Третье место у девятиклассника Никиты Симонян из Волгограда. Специальными призами жюри были отмечены еще десять работ. Церемония награждения состоится осенью этого года в Москве. Победитель конкурса приедет в столицу вместе с одноклассниками, где для детей пройдет экскурсионная и учебная программа. Авторы работ, которые заняли вторые и третьи места, получат ценные призы от организаторов. Всероссийский конкурс сочинений «Безопасный Интернет» проводится Национальным центром помощи детям и Лигой безопасного Интернета при поддержке Министерства просвещения РФ и МВД России.