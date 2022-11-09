Липецкая школьница Диана Корзинкина приняла участие в церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса школьных сочинений на тему «Безопасный интернет». Она состоялась в Москве в Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Конкурс объявили в ходе Всероссийского урока безопасного интернета в январе. Работы принимались с февраля по июнь. Всего за этот период организаторы получили более 700 работ от учащихся 8-11 классов со всей страны.

Ученица 9 класса школы № 29 города Липецка заняла второе место на Всероссийском конкурсе. На суд жюри она представила сочинение «Сказка про то, как Интернет от угроз уходил». В своей работе Диана рассказала об основных видах атак, вирусов и взломов, способах защиты данных. Первое место заняла ученица 11 класса Елена Катаржнова из города Грайворон (Белгородская область). Третье место у десятиклассника Никиты Симоняна из Волгограда. Каждый призер получил заслуженную награду.

«Липецкие школьники имеют возможности для саморазвития в самых разных направлениях, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Замечательно, что талантливые ребята добиваются успехов и достойно представляют регион на всероссийском уровне».

Также всех награжденных ждет обзорная экскурсия по Москве, они побывают в Кремле, парке «Зарядье», технопарке, а также штаб-квартире крупнейшей российской социальной сети. Кроме того, для победителей конкурса курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России провели практические занятия на криминалистическом полигоне, интерактивных тренажерах и манекенах. Школьников познакомили с методами и правилами управления беспилотными летательными аппаратами, показали, как правильно использовать огнетушитель и провели экскурсию по музею Академии, где рассказали историю становления пожарной охраны и вуза.

С успешным участием призеров также поздравили представители Министерства просвещения России и МВД РФ. Помимо тройки победителей еще 10 работ школьников со всей страны были отмечены специальными номинациями жюри.

«Конкурс вызвал колоссальный интерес у школьников, а выбрать три лучшие работы из 737 присланных сочинений было не просто. Для многих из вас сочинения, которые вы написали, — это ваша первая серьезная публикация в жизни, первый журналистский и литературный опыт. Многие работы — настоящие поэмы, сказки, романы. И это, конечно, нужно развивать и в дальнейшем. В целом, развитие всей нашей работы, направленной на поддержку навыков медиаграмотности, на этом не останавливается», — подчеркнула исполнительный директор Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Национальный центр помощи детям совместно с Лигой безопасного Интернета проведет в следующем году новый Всероссийский конкурс школьных сочинений на тему «Безопасный Интернет». Также в российских регионах откроются специальные школы медиаграмотности. При этом Екатерина Мизулина выразила уверенность, что просветительская работа поможет детям и подросткам избежать рисков и угроз, с которыми они ежедневно сталкиваются в сети.