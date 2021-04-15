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С 7 по 13 апреля в Ставрополе проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии. Интеллектуальное соревнование включало два тура: теоретический и проектный. В финале участвовали 276 школьников из 68 регионов России.

Липецкую область представляла ученица школы № 20 города Липецка Анна Дюбарь. Она стала первой среди призеров- одиннадцатиклассников и лишь на несколько баллов отстала от победителей олимпиады.

Торжественное закрытие олимпиады состоялось в Северо-Кавказском федеральном университете. Дипломы победителей получили 18 финалистов, дипломы призеров — 99 ребят.

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.