Липецкая школьница спросила у Владимира Путина о переходе на дистанционку

Президент России в режиме видеоконференции принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать». Одним из учебных заведений, подключенных к видеоконференции, стала открывшаяся 1 сентября средняя образовательная школа №4 в Усмани Липецкой области.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время торжественной церемонии открытия отметил, что подобных учебных заведений в настоящее время в регионе нет. «Я очень рад, что нам в кратчайшие сроки удалось построить в Усмани такую замечательную школу. Здесь продумана каждая деталь. Дети будут получать разные навыки – шитье, кулинария, работа с деревом и металлом. Большие возможности есть для занятий робототехникой и естественными науками», – сказал Игорь Артамонов.

Восьмиклассница новой усманской школы Ксения Кисель поинтересовалась у Президента России, переведут ли школьников на дистанционное обучение.

«Переход на полностью дистанционный формат обучения в России не планируется. Это нецелесообразно, он может только дополнять знания. Без всяких сомнений, важен элемент общения не только с преподавателем, но и общения с одноклассниками», – заявил Владимир Путин.

Также к видеоконференции подключились образовательные учреждения из Крыма, Карелии, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы. В режиме онлайн в группе ВКонтакте урок посмотрели больше 5 млн школьников из 40 тысяч российских школ, сообщает LipetskMedia со ссылкой на Интерфакс.

Во время урока обсуждалось значение Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой, дети и детство в годы войны, Нюрнбергский процесс, участие современных школьников в сохранении исторической памяти.