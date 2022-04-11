Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Определены абсолютные победители, призёры и победители в различных номинациях конкурса – всего 62 финалиста.

Лиза Пахомова, ученица 11 класса средней школы № 70 г. Липецка (наставник: Юлия Ирзаева учитель русского языка и литературы), – абсолютный победитель среди учеников 10 – 11(12) классов общеобразовательных организаций. Тематическое направление – дети в истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Конкурсное сочинение – «Гуль-гуль-гуль».

В своих сочинениях участники описывали и размышляли о событиях, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Среди них истории трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников, архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против мирных жителей. Особое место занимают дети в истории Великой Отечественной войны и подвиги педагогов, биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей и многое другое.

Всероссийский конкурс сочинений учреждён Министерством просвещения Российской Федерации в рамках просветительского проекта «Без срока давности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции. Школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.