Липецкая школьница стала финалисткой Всероссийского конкурса Знание.Лектор

50 школьников и студентов СПО прошли в финал пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор в рамках номинации «Юный лектор». Они представляют 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края. В ноябре конкурсанты поедут в Москву, где пройдут финальные испытания и образовательную программу от Общества «Знание».

От Липецкой области в финал конкурса Знание.Лектор прошла Полина Гремячих из школы №14 Липецка. Свое выступление на конкурсе она посвятила тематике «История и сохранение исторической памяти». В своих лекциях финалистка поднимает темы мифов и реальности в истории, сохранения памяти через социальные сети и влияния прошлого на идентичность народа. Несколько лет она работает в детских медиа, отмечена победами в различных конкурсах.

Школьники, ставшие финалистами, приглашаются в смену в «Артек», которая состоится с 6 по 27 декабря 2025 г. Номинация «Юный лектор» была учреждена для школьников и студентов организаций СПО от 14 до 17 лет при поддержке Минпросвещения РФ. Для выхода в финал участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед Экспертным советом.

«Самосовершенствоваться и развивать проекты, направленные на улучшение жизни в стране, можно в любой сфере. Именно таких граждан – целеустремленных, компетентных, инициативных – и выявляет конкурс. Очень радует, что липецкая школьница вышла в финал, уверен, она достойно представит наш регион в Москве и вдохновит своим примером других ребят на смелые цели», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.