Почта России подвела итоги ежегодного XXI всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». Победителями и лауреатами стали 48 школьников и 13 учителей из разных регионов страны. В одной из самых популярных номинаций «Я доброволец, я волонтер» лауреатом стала ученица школы №14 Липецка Алина Соболева.

Конкурс проходит ежегодно с 1 января по 9 октября. Организаторы конкурса – Почта России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Союз писателей России. География проекта — от Калининграда до Владивостока. В конкурсных работах школьники пишут о своём личном участии в преобразовании страны, о гражданской позиции, а также о семейных ценностях. Цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности.

Работы участников конкурса прошлых лет вошли в библиотеку из двадцати красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном», совокупный тираж которых составил более 45 тысяч экземпляров. «Написание письма требует концентрации и структурирования мысли, грамотности, внимательности, аккуратности. Это очень хорошее упражнение. Замечательно, что липчане из года в год принимают участие в подобном конкурсе, доказывая своими победами, что этот жанр им по плечу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.