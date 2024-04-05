Учащаяся липецкого технопарка «Кванториум» Елизавета Моисеева представила свою работу в МГТУ имени Баумана в Москве. Здесь прошел Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее».

В секции «Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике» липчанка получила высокую оценку и отмечена дипломом I степени. Школьница продемонстрировала жюри проект роботизированного механизма для посадки БПЛА на неровную поверхность. Он обеспечивает безопасное приземление на любую неподготовленную поверхность на основе ее анализа в режиме реального времени. Это позволяет исключить поломку дорогостоящего оборудования при эксплуатации в сложных полевых условиях.

В регионе проводится масштабная работа для самореализации молодежи со школьной скамьи. Юные липчане не раз успешно выступали на всероссийском и международном уровне, демонстрируя высокий потенциал исследовательской, конструкторской и изобретательской деятельности. Добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности школьники и студенты ежегодно получают областные стипендии и премии, муниципальные награды. «Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Форум «Шаг в будущее» является крупнейшим событием «Десятилетия науки и технологий» и проводится при поддержке Фонда президентских грантов. География форума охватывает 12 стран, 58 субъектов Российской Федерации, 269 городов, 564 сельских населенных пункта. Состав участников форума сформирован по результатам открытого конкурса и 159 региональных соревнований, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.