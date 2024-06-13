Ученица 27-й инженерно-технологической школы Липецка Ева Черебедова победила в конкурсе проекта «Ледокол знаний» и скоро отправится в экспедицию на Северный полюс. Путешествие будет проходить на атомоходе «50 лет Победы», в этом году в нём впервые примет участие молодежь из десяти стран мира.

Участниками проекта в юбилейном сезоне стали свыше 30 тысяч учащихся школ и студентов колледжей в возрасте 14-16 лет. По итогам испытаний из 24 финалистов были отобраны 12 участников. Имена победителей объявили 11 июня 2024 года в Павильоне №19 «АТОМ» на Международной выставке-форуме «Россия». В финале отборочного этапа «Ледокола знаний» 8 команд, представляющих все федеральные округа, сразились в турнире Знание.Игра. Вторым испытанием для финалистов стала презентация решения домашнего задания, полученного в рамках полуфиналов: команды финалистов рассказали, как атомные технологии могут способствовать развитию их регионов.

Ева Черебедова рассказала, что вся ее команда, представляющая ЦФО, победила. Сама девушка, кроме естественных наук, увлекается еще и творчеством. Она неоднократно становилась победителем и призером вокальных конкурсов, в том числе международных.

«Ева, тобой гордится вся Липецкая область! Желаю тебе новых идей и открытий! Обязательно буду следить за твоим большим путешествием, пусть оно пройдёт успешно. Это запомнится на всю жизнь», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.