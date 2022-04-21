Медальон «За профессионализм» получила Анастасия Сенцова из школы №68 Липецка в итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Поварское дело» в возрастной линейке «Юниоры». Соревнования проходили на базе Санкт-Петербургского колледжа туризма и гостиничного сервиса.

Всего в них приняли участие представители 81 российского региона, в том числе Липецкой области. Конкурсанты должны были приготовить и подать три блюда: десерт, горячее из птицы и консоме. Мастерство участников оценивали эксперты, в том числе лучшие шеф-повара Санкт-Петербурга, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» способствует повышению престижа рабочих профессий, а также устройству выпускников и молодых специалистов на рынке труда, отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Это важная задача для системы образования. Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности обеспечивают приток профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом», – считает Игорь Артамонов.