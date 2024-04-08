Региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий пройдёт 12 апреля. Подготовка к этому событию обсуждалась на еженедельном совещании у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Важно предложить людям не просто работу, а предоставить высокооплачиваемые вакансии», – подчеркнул губернатор.

Как сообщила заместитель главы региона Ольга Белоглазова, служба занятости Липецкой области предложит соискателям более 10 тысяч рабочих мест с заработной платой от 50 тысяч рублей. В их числе наладчики станков ЧПУ, фрезеровщики, менеджеры по проектам 1С, водители-экспедиторы.

Ярмарка вакансий пройдёт во всех муниципалитетах и начнётся везде одновременно – в 10:00. Список площадок и работодателей здесь.

Ольга Белоглазова добавила, что в апреле прошлого года региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий посетили более четырёх тысяч человек, свыше тысячи из них были трудоустроены в течение нескольких недель после ярмарки. Свои вакансии тогда представили 140 работодателей.