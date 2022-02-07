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Липецкая спортсменка выиграла первенство ЦФО по вольной борьбе

45 минут назад
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Воспитанница липецкой спортивной школы олимпийского резерва № 9 Валерия Павлова победила в первенстве Центрального федерального округа по вольной борьбе. Турнир проходил в Старом Осколе. Соревновались юноши и девушки до 18 лет, сообщает региональное управление физической культуры и сорта.

Выиграв золото в турнире ЦФО, липецкая спортсменка получила лицензию на выступление в первенстве России. «Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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