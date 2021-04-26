Квалификационная регата по парусному спорту в дисциплине лазер-радиал прошла в португальском городе Виламур, где липецкая спортсменка Екатерина Зюзина выиграла национальный отбор на Олимпиаду в Токио.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Екатерина Зюзина – мастер спорта России по парусному спорту, неоднократная победительница и призер чемпионатов России, кубков России 2017-2020 годов, участница международных соревнований, первенств Европы и мира, бронзовый призер первенства Европы (Хорватия, 2016), серебряный призер Кубка Европы (2014). 24 июля 2019 года на чемпионате мира липецкая спортсменка завоевала лицензию для страны на Олимпийские игры в Токио. Они должны были пройти летом 2020-го, но были отложены ровно на год из-за пандемии.

«Основную задачу я выполнила – подтвердила результатом свое желание поехать на Олимпийские игры в Токио, – поделилась эмоциями Екатерина Зюзина. – В целом регата получилась эмоционально очень тяжелой. Сложно, когда одно соревнование, а не результаты пары сезонов отвечают за то, поедешь ты или кто-то другой на главный старт четырехлетия. От этого и получилась сильная зажатость в плане не сделать ошибки, а это точно сказывается негативно на процессе принятия решений и скорости в гонке. Но рада, что все закончилось хорошо и моего запаса после предварительных квалификационных гонок хватило, чтобы остаться впереди. И теперь можно строить план по подготовке к Олимпиаде», – поделилась эмоциями Екатерина Зюзина.