18-летняя Ирина Баранова из Усманского района завоевала второе место на чемпионате мира по гиревому спорту. Состязания проходили с 21 по 26 августа в Кыргызстане, в них участвовали спортсменов из 27 стран.

Усманка выступала в весовой категории от 63 килограммов вместе с 22 соперницами. Баранова подняла гирю 201 раз и завоевала серебро. Подготовил девушку к состязаниям её отец, гиревик и мастер спорта Павел Баранов.

«В раннем детстве Ирина перенесла тяжелейшее заболевание. Только оно не помешало девушке стать успешной в спорте. Её история доказывает, что нет ничего невозможного, если верить в себя и не опускать руки. Молодец! Липецкая область гордится тобой!» – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.