Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Он объединит более 800 человек – студентов СПО, школьников старше 14 лет, молодых специалистов предприятий и участников из других стран. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Липецкую область представит Валерия Скоморохова – участник в компетенции малярные и декоративные работы. Она учится на оперную певицу в колледже искусств им. К.Н. Игумнова, а в свободное время штукатурит и красит стены. Мама Валерии — маляр, производственный мастер. С 12 лет девушка ей помогает, пробует себя в штукатурке, покраске и поклейке обоев. Елена Скоморохова также примет участие в финале чемпионата как эксперт.

«Чемпионаты по профмастерству способствуют профессиональному росту и развитию молодежи. В их проведении заинтересованы также предприятия региона, которые оценивают деятельность конкурсантов и присматривают среди перспективных участников кадры для своих компаний», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.