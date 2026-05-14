Липецкая студентка приняла участие в разработке системы поддержки для участников «России – страны возможностей»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида») завершила работу «Лаборатория постконкурсных решений». Масштабное событие объединило более 100 выпускников и экспертов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из 38 регионов страны. Липецкую область на программе представила студентка Липецкого филиала РАНХиГС Анастасия Полиенко.

В работе лаборатории приняли участие активные представители сообщества Президентской платформы: выпускники, трекеры, эксперты и амбассадоры ключевых проектов, включая «Профразвитие», «Флагманы образования», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», «Территория новых возможностей» и другие.

Главная задача участников — создание эффективной системы постпроектного сопровождения выпускников платформы и развитие профессиональных траекторий молодых специалистов России. Молодые лидеры, которые уже реализуют собственные инициативы и формируют профессиональные сообщества, выступили соавторами решений по развитию экосистемы платформы.

Анастасия Полиенко стала участницей «Лаборатории постконкурсных решений». В Центре компетенций Анастасия прошла диагностику гибких навыков, увидела свои сильные стороны и поняла вектор дальнейшего движения. По словам студентки, Центр компетенций дал ей не только новые знания, но и уверенность в том, что любую цель можно превратить в четкий план действий. Своей главной задачей на площадке «Тавриды» Анастасия назвала получение максимума новых знаний и опыта для последующей реализации в родном регионе.

Образовательный трек был выстроен как последовательный переход от анализа текущего опыта к проектированию прикладных решений. Участники работали по нескольким направлениям, ориентированным на развитие профессиональных сообществ. Для участников проекта «Центры компетенций» (33 студента из 30 вузов России) программа стала уникальным шансом получить федеральную поддержку. Итогом стала дорожная карта развития сообщества амбассадоров Центров компетенций. Эксперты и трекеры проекта «Профразвитие» освоили инструменты архитектуры образовательных событий, продвижения смыслов и работы с групповыми процессами. Сообщество «Флагманов образования» разработало готовый сценарий воспитательного события, включающий мастер-классы по развитию надпрофессиональных компетенций и тематическую викторину о России.

Разработанные в ходе лаборатории инициативы будут использоваться для выстраивания единой системы поддержки выпускников Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Программа реализована во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета платформы.