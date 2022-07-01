Студия фольклорного пения «Долинушка» под руководством Арины Барановой заслуженного коллектива народного творчества Липецкой области вокального ансамбля «Карусель» из села Хмелинец Задонского района стала лауреатом I Всероссийской детской Фольклориады. В ней приняли участие 1100 участников детских фольклорных, хореографических, народно-певческих коллективов и оркестров из 76 регионов. Они встретились в Чувашии, чтобы представить многообразие национальных традиций России.

«Это тот самый наглядный пример, когда благодаря нацпроекту «Культура» творческие люди могут раскрыть свой талант и получить признание на российском уровне. И это не первая награда коллективов Центра культуры, где работают 18 клубных формирований, в которых находят отдушину порядка 400 жителей Хмелинца», – сказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.

Также в рамках фольклориады состоялась «Фольклорная ассамблея», за победу в которой соревновались более 600 человек (43 коллектива и 17 солистов из 56 регионов). Они представили традиционные песни и музыку, народные игры, праздники и обряды в сочетании с современными формами популяризации фольклора. Студия фольклорного пения «Долинушка» стала лауреатом, показав традиционный песенный фольклор Липецкой области.

Фольклориада проводилась при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Поленова. «Эта победа очень важна в Год культурного наследия народов, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона, уникальных архитектурных достопримечательностей, образцов народного творчества является одним из основных направлений деятельности областной власти».