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Муниципальные служащие Липецкой области повышают квалификацию по направлению внешнеэкономической деятельности. Дополнительное профессиональное образование по программе «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью в муниципальном образовании Липецкой области» получат более 30 бизнес-кураторов из районов.

Липецкая область стала вторым пилотным регионом в Российской Федерации, в котором муниципальные служащие проходят дополнительную подготовку по данной программе. Первыми освоили обучающую программу представители 48 муниципалитетов Краснодарского края.

Обучение организовали Липецкая торгово-промышленная палата и центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его проводит федеральный тренер, экспортный наставник АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» Оксана Воронкова. За 72 учебных часа слушатели узнают об особенностях работы с иностранными контрагентами, организации таможенного регулирования и логистики, инструментах поддержки экспортной деятельности, освоят этапы совершения внешнеэкономических операций. После успешной итоговой аттестации они получат удостоверения о повышении квалификации.

«Развитие экспортного потенциала предприятий и, как следствие, территорий позволяет расширять производства, создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые отчисления в бюджет. Данное обучение позволит местным администрациям выявлять перспективные компании и поддерживать их», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.