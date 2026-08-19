Липецкая торгово-промышленная палата отметила 34-летие

14 сентября Липецкая торгово-промышленная палата (ТПП) провела торжественное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине со дня основания. Площадкой для встречи стал стрелково-стендовый комплекс спортклуба «Липецкий металлург». В мероприятии приняли участие более ста гостей, включая представителей предпринимательского сообщества, органов власти, правоохранительных структур, банковского сектора, общественных организаций и СМИ.

В приветственном слове президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов отметил поступательное развитие Палаты, расширение экспортных направлений и системную работу по созданию условий для роста предпринимательской активности. Он подчеркнул, что слаженная работа коллектива позволяет внедрять инновационные решения, повышать конкурентоспособность региональных предприятий и обеспечивать защиту интересов бизнеса.

Поздравления в адрес Палаты прозвучали от заместителя начальника Управления Росгвардии по Липецкой области Алексея Дрюкова, заместителя начальника Воронежской таможни – начальника службы по Липецкой области Владимира Майорова, представителя Белорусской ТПП в регионе Валерия Золотарева, и.о. председателя департамента экономического развития администрации города Марии Соловьевой, председателя регионального отделения «Опоры России» Андрея Плотникова, исполнительного директора отделения «Деловой России» Сергея Бугакова, руководителя пространства «Липецкие ремесла» Екатерины Поздняковой, главного редактора «Липецкой газеты» Михаила Абрамова, а также представителей прокуратуры, банков и крупных промышленных предприятий.

За 34-летнюю историю Липецкая ТПП сформировала солидный багаж достижений. В настоящее время под эгидой Палаты работает около 600 компаний региона – от малых мастерских до промышленных гигантов. С 1992 года Палата выступает площадкой для эффективного диалога между бизнесом и властью. Организация стояла у истоков создания первой в России Особой экономической зоны «Липецк» и участвовала в разработке пилотного закона о промышленной политике.

Приоритетным направлением деятельности остается поддержка экспорта. География поставок липецких предприятий охватывает более 40 стран. В 2025 году услугами Центра поддержки экспорта воспользовались свыше 600 предприятий, освоено более 10 новых стран-партнеров, заключены экспортные контракты на сумму свыше 2 млрд рублей. Вектор внешнеэкономической деятельности ориентирован на страны Ближнего Востока (Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет), а также Вьетнам и Турцию. За первое полугодие 2026 года Липецкая ТПП выдала 226 сертификатов о подтверждении российского производства и оформила более 4,3 тыс. сертификатов о стране происхождения товаров для экспортеров.

Отдельным направлением работы Палаты является развитие креативных индустрий. Комитет по регулированию ремесленной деятельности при Липецкой ТПП стал основой для культурного проекта «Липецкие ремесла», объединяющего десятки мастеров и получившего федеральное признание.

Липецкая область выступила пионером в создании государственно-частного партнерства в сфере поддержки предпринимательства. Липецкая ТПП совместно с правительством региона учредила центр «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области»). Долгосрочный проект, рассчитанный до 2030 года, в 2020 году занял первое место в рейтинге Минэкономразвития, а в 2021-м опыт Липецкой ТПП был отмечен Всемирной федерацией торговых палат (World Chambers Competition).

В 2026 году при Палате создан Комитет ветеранского предпринимательства и деловых инициатив под руководством ветерана СВО Сергея Федорца. Новая структура призвана содействовать интеграции вернувшихся к мирной жизни бойцов в бизнес-среду.

«Благодаря работе палаты в регионе созданы благоприятные условия для развития отечественного предпринимательства, что играет важную роль в повышении инвестиционного и экономического потенциала региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.