В Липецкой торгово-промышленной палате прошло совместное заседание Совета и Правления, посвященное подведению итогов деятельности за 2024 год. В повестке было пять вопросов: информация о деятельности Липецкой торгово-промышленной палаты за 2024 год, участие Липецкой ТПП в федеральных проектах ТПП РФ, реализация проекта партии «Единая Россия» «Выбирай своё» в Липецкой области, меры поддержки малых инновационных компаний на 2025 год, реализация гуманитарных и благотворительных проектов.

Президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов проинформировал присутствующих о деятельности палаты и наиболее значимых направлениях, и проектах, реализованных в 2024 году. Он отметил, что прошедший год, несмотря на текущую геополитическую обстановку, был плодотворным, Липецкая ТПП в рамках государственно-частного партнерства в числе лидеров в РФ по реализации таких национальных проектов, как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Объем экспорта региональных субъектов МСП в 2024 году составил более 17 млн долларов США.

Липецкие предприниматели продолжают находить за рубежом новых партнёров и рынки сбыта. Этому способствуют бизнес-миссии, участие в международных выставках, помощь в сертификации продукции. Наш регион активно участвует в масштабных международных выставках в Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане. Организованы деловые визиты предпринимателей региона в Турцию, Иран, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. В прошлом году посетили Оман, Индию, Непал.

С каждым годом увеличивается число членов Липецкой торгово-промышленной палаты, которые также являются членами Российской торгово-промышленной палаты и входят в мировую систему ТПП. На сегодняшний день их количество составляет 635 компаний. В планах Липецкой ТПП на 2025 год, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным годом защитника Отечества, намечено проведение ряда мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.