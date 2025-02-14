Жюри регионального этапа конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» под председательством президента Липецкой торгово-промышленной палаты, директора АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолия Гольцова определило победителей в центре «Мой бизнес». Было рассмотрено 15 заявок от областных и муниципальных печатных изданий, радио и телевидения. В конкурсе участвовали работы журналистов, опубликованные в 2024 году.

«Наш регион на федеральном уровне отмечают в числе лучших в информировании о развитии предпринимательства и экономики. Поэтому было принято решение о проведении регионального этапа конкурса «Экономическое возрождение России» по нескольким номинациям с награждением лучших работ», – отметил Анатолий Гольцов.

Торжественная церемония награждения состоится в конце февраля. Победители и призеры определены в номинациях «Лучшие индивидуальные публикации», «Лучшие региональные СМИ» и «Лучшие отраслевые СМИ». Все журналистские работы, представленные на конкурс по итогам 2024 года, будут направлены в Торгово-промышленную палату Российской Федерации для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

«Конкурс стимулирует журналистов делать материалов об экономике больше, интереснее и с пользой для читателей. Как положительный итог – граждане могут узнать много нового, актуального и объективного про отечественное предпринимательство», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.