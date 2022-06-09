Гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР передали представители Липецкой торгово-промышленной палаты, АНО ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») и Общественной палаты региона. Совместно с организаторами в сборе предметов первой необходимости, одежды, бытовой химии и техники принимали участие и предприниматели.

«Нельзя оставаться в стороне, нужно помочь людям, пережить непростое время вдали от дома. Наша цель – приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», – отметил президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

Кроме того, представитель Липецкой ТПП, начальник офиса «Мой бизнес» Ольга Зиновьева рассказала прибывшим из Донбасса о возможности получить услугу по бесплатному переводу документов на русский язык, а председатель регионального отделения Российского Красного Креста Любовь Колчева напомнила, что у беженцев есть возможность разыскать своих родственников на Родине, с которыми потеряна связь. В отеле «Полет», где располагается пункт временного размещения, сейчас живут более 70 человек.

Для сбора гуманитарной помощи переселенцам из ДНР и ЛНР в Липецке организовано несколько пунктов приема. Они располагаются по адресам: улица Ударников, 13 (ДК «Рудничный») с 9:00 до 20:00; улица Осипенко, 18 (Липецкий дом музыки) с 9:00 до 20:00; улица Советская, 7 (вход со стороны улица Первомайская, (управление молодежной политики Липецкой области), по будням с 9:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 18:00.