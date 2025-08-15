Липецкая ТПП отметила 33-летие

Липецкая торгово-промышленная палата собрала партнеров и друзей на торжественное мероприятие, посвященное 33-летию организации. В праздничном мероприятии, которое состоялось в Областном выставочном зале, приняли участие представители ТПП ЦФО, таможенных и надзорных органов, регионального правительства, администрации Липецка, банковской сферы, депутаты, а также предприниматели, журналисты, писатели и общественники.

За три с лишним десятилетия Липецкая ТПП стала ключевой площадкой для диалога между бизнесом и властью, объединив около 700 компаний региона. Ее создание в 1992 году стало отправной точкой для развития рыночной экономики в области, отметил президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

В Липецкой торгово-промышленной палате за первое полугодие 2025 года выдано 170 сертификатов по подтверждению российского производства, оформлено свыше 3500 сертификатов страны происхождения товаров для экспортеров, проведено больше десятка деловых миссий, Первый межрегиональный фестиваль ремесленников «Липецкие ремесла», полным ходом идет подготовка к проведению Межрегионального кооперационного форума. Липецкая ТПП напомнила о своих достижениях: активное участие в создании первой в России Особой экономической зоны «Липецк», разработке пилотного закона о промышленной политике, содействие в запуске Фонда развития предпринимательства.

В рамках мероприятия состоялось вручение благодарностей предпринимателям, внесшим особый вклад в развитие региона. Завершился праздник традиционным чаепитием с медовыми угощениями в честь Медового Спаса. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.