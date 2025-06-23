Липецкая ТПП подписала Меморандум о сотрудничестве с Бахрейном

В рамках Петербургского международного экономического форума президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов и председатель ТПП Бахрейна Самир Абдулла Насс подписали Меморандум о взаимопонимании. Этот документ направлен на развитие международного сотрудничества в сферах торгово-экономической деятельности, технических инноваций и культурного взаимодействия.

Липецкая ТПП активно содействует экспортной деятельности местных предприятий, включая их выход на рынки Бахрейна. Внешнеторговый оборот Липецкой области с Королевством Бахрейн в 2024 году увеличился почти в пять раз по сравнению с 2023 годом и составил 61,3 тыс. долларов США. Основу экспорта составили: злаки, масличные семена и плоды.

Меморандум предусматривает создание благоприятных условий для укрепления деловых связей между предприятиями Липецкой области и Бахрейна, координацию совместных программ, участие в международных выставках, ярмарках и бизнес-миссиях, обмен опытом в области торговли, инвестиций, научно-технического сотрудничества и образовательных инициатив. Также предусматривается содействие в организации совместных проектов. Стороны договорились осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Бахрейна, а также обеспечивать конфиденциальность совместных инициатив. Реализация конкретных проектов будет возложена на бизнес-структуры обеих стран при координирующей поддержке Торгово-промышленных палат.

Бахрейн выразил готовность предоставить российским компаниям, включая предприятия из Липецкой области, свою территорию как плацдарм для выхода на рынки Ближнего Востока. Самир Абдулла Насс отметил, что Бахрейн, являясь финансовым хабом с более чем 450 банками, готов предоставить российскому бизнесу широкий спектр финансовых услуг. Также достигнуты предварительные договоренности о визите российской делегации в ноябре 2025 года по приглашению Торгово-промышленной палаты Бахрейна. В знак дружбы и уважения стороны обменялись подарками: Анатолий Гольцов вручил коллеге картину и герб Липецкой области и принял памятную медаль.

«Липецкая область активно наращивает внешнеэкономические связи, укрепляя тем самым свою производственную базу», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.